Rampur Bushahar News: डीएवी दत्तनगर में साइबर सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट पर विद्यार्थियों को किया जागरूक

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रामपुर बुशहर। डीएवी एसजेवीएन पब्लिक स्कूल दत्तनगर में विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट पर एक जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में रामपुर के डीएसपी नरेश शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डीएसपी नरेश शर्मा ने विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने साइबर अपराधों, ऑनलाइन गोपनीयता और विभिन्न साइबर खतरों से बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत सहायता लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें किसी भी असहज परिस्थिति का सामना होने पर चुप न रहने और भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. मुक्ता चौहान ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को सुरक्षित नागरिक बनाते हैं।