Rampur Bushahar News: खतरों के साये में सफर कर रहे बोटा और पलकानी गांव के ग्रामीण

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संवाद न्यूज एजेंसी

नित्थर (कुल्लू)।

उप तहसील नित्थर की देहरा पंचायत के बोटा और पलकानी गांव के लिए जाने वाला रास्ता लंबे समय से बदहाल है। बीती बरसात में टूटा रास्ता अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। ऐसे में दो गांवों के ग्रामीण आवाजाही में परेशानी झेल रहे हैं। यहां टूटे हुए रास्ते पर जरा सी भी चूक हुई, तो समझो हादसा हो जाए। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से रास्ते को दुरुस्त करने की मांग उठाई है। बीते वर्ष बरसात के दौरान बोटा और पलकानी गांव को जोड़ने वाला रास्ता टूट गया था। एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी रास्ते की हालत नहीं सुधर रही। इस रास्ते से हर दिन दर्जनों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों का आना-जाना रहता है। छोटे-छोटे बच्चे रोजाना इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। ऐसे में बच्चों के माता-पिता को बच्चों के गिरने का खतरा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रास्ता जहां से भी गिरा है, उसको ठीक किया जाए। देहरा पंचायत की प्रधान अनीता ठाकुर ने कहा कि जल्द ही क्षतिग्रस्त रास्ते को दुरुस्त कर दिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को चलने में कोई दिक्कत न हो।