फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Anjali Shandil from Kotighat has cleared NEET

Rampur Bushahar News: कोटीघाट की अंजलि शांडिल ने पास किया नीट

Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकासखंड नारकंडा की कोटीघाट पंचायत की अंजलि शांडिल ने नीट पास कर बीएएमएस पाठ्यक्रम के लिए चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। अंजलि के पिता राकेश शांडिल उच्च शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मोनाल पब्लिक स्कूल संजौली से प्राप्त की। कोटीघाट पंचायत की प्रधान चूड़ा देवी और उपप्रधान देवेंद्र शर्मा ने अंजलि व उनके परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। अंजलि के भाई रोहन शांडिल भी जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें