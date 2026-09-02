Rampur Bushahar News: सांगला में आप के सदस्यता अभियान जारी
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:35 PM IST
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सांगला (किन्नाैर)।
सांगला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) का हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अभियान के दौरान महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने कहा कि सांगला में लगातार मिल रहा जनसमर्थन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता अब बदलाव की राजनीति चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल की जनता भाजपा और कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से निकलकर एक ईमानदार, जवाबदेह और काम करने वाली राजनीति की ओर देख रही है।
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सांगला क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) का हिमाचल जोड़ो सदस्यता अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। इस अभियान के दौरान महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला अध्यक्ष मनीष कुमार नेगी ने कहा कि सांगला में लगातार मिल रहा जनसमर्थन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता अब बदलाव की राजनीति चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल की जनता भाजपा और कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से निकलकर एक ईमानदार, जवाबदेह और काम करने वाली राजनीति की ओर देख रही है।