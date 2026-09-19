नई व्यवस्था: पीएमजीएसवाई के कामों में अब ई-एमबी और ई-बिलिंग अनिवार्य, नहीं तो रुकेगा भुगतान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल में सड़क निर्माण के काम अब ई-एमबी और ई-बिलिंग होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 14 अगस्त से देशभर में पीएमजीएसवाई के कामों के लिए ई-बीओक्यू, ई-एमबी और ई-बिलिंग मॉड्यूल लागू कर दिए हैं। केंद्र ने हिमाचल सरकार को 30 सितंबर तक यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में सिस्टम ऑनलाइन नहीं होने पर केंद्र से मिलने वाली राशि रोकी जा सकती है। केंद्र ने सभी पीएमजीएसवाई परियोजनाओं को नई व्यवस्था के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिए हैं। पीएमजीएसवाई-4 बैच-1 के तहत डीपीआर तैयार की जा रही हैं। डीपीआर की एसटीए से जांच से पहले संबंधित अधिशासी अभियंता को एक अधिकारी तैनात करना होगा। वहीं, बीओक्यू तैयार करते समय डीपीआर में निर्धारित वास्तविक मात्रा का ही उल्लेख करना होगा।

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