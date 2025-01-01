Mandi News: रामलीला मैदान में सात को आक्रोश रैली में शामिल होंगे हजारों किसान

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संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सात सितंबर को रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली आक्रोश रैली में हजारों किसान हिस्सा लेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए जोगिंद्रनगर की हर पंचायत में केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बज गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा संभालते हुए प्रत्येक किसान परिवार को रैली में शामिल करने की जिम्मेदारी उठाई है।वहीं, मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रणौत के समक्ष भी उत्तर भारत के इस महत्वाकांक्षी संस्थान के स्थानांतरण की अधिसूचना को लेकर संघर्ष समिति ने पत्राचार शुरू कर दिया है। बुधवार को जिला परिषद सदस्य एवं माकपा नेता कुशाल भारद्वाज और आरसीएफसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरुशरण परमार ने बताया कि आरसीएफसी केंद्र को सोलन जिला में स्थानांतरित करने के मामले में सांसद कंगना रणौत से हस्तक्षेप की मांग की गई है।उधर, रामलीला मैदान में चल रही क्रमिक भूख हड़ताल के 14वें दिन ढेलू पंचायत के प्रधान हरनाम सिंह, जीवन राम पालिया, पूर्व वार्ड सदस्य शंभू राम पालिया और सरवण कुमार भूख हड़ताल पर बैठे।इस दौरान रोटेरियन अजय ठाकुर, कैप्टन चंद्र सिंह राणा, राम लाल वालिया, सेवानिवृत्त डीएसपी ज्ञान चंद ठाकुर, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कांशी राम वर्मा, सेवानिवृत्त अधीक्षक भूपेंद्र ठाकुर, सेवानिवृत्त कैप्टन लाभ सिंह धरवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष भास्कर गुप्ता समेत अन्य लोगों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर आरसीएफसी केंद्र को बचाने के संघर्ष को समर्थन दिया।