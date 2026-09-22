Mandi News: धौलाधार की पहाड़ियां पार कर बरोट पहुंची ट्रैकिंग टीम

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अभियान के अगले चरण में सोमवार को बरोट स्थित दुर्गा मंदिर परिसर से मंडी के रास्ते अंबाला कैंट तक 270 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली शुरू हुई। टिकन के नायब तहसीलदार प्यार चंद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को मंडी के लिए रवाना किया। रैली 25 सितंबर को अंबाला कैंट पहुंचकर संपन्न होगी।इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोट के प्रधानाचार्य थमन सिंह और करीब 50 एनसीसी कैडेट्स ने सेना के जवानों का स्वागत किया। कैप्टन अजरूदीन ने एनसीसी कैडेट्स को भारतीय सेना की अग्निवीर योजना और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होकर देश सेवा करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर बरोट के सेवानिवृत्त सूबेदार राम देव, सेवानिवृत्त कैप्टन मदन लाल, हवलदार राजकुमार और रवि आदि ने सेना के दल का उत्साहवर्धन किया।