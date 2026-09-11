Mandi News: ध्राण और कोटमोरस के बीच खेला जाएगा खो-खो का फाइनल मुकाबला

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दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ खेल मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने दिखाया दमखमसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कैहनवाल में आयोजित अंडर-14 खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त एनडीएसआई नेत्र सिंह गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के निर्णायक मंडल में डीआईईटी मंडी के प्रवक्ता राकेश कुमार, संगीत प्रवक्ता जीतराम और संगीत सदन की संचालिका ईशा एम.डोगरा शामिल रहीं। निर्णायकों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का बारीकी से मूल्यांकन किया।प्रधानाचार्य उमेश कुमार ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में भी खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। खो-खो के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ध्राण की टीम ने पंडोह को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में कोटमोरस ने मझवाड़ को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। वॉलीबाल के सेमीफाइनल मुकाबले में कोटमोरस ने मझवाड़ को हराया। अब फाइनल में कोटमोरस और पांडवा पंडोह की टीमें आमने-सामने होंगी। कबड्डी में शिवाबदार, पंडोह, मझवाड़ और कोटमोरस की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया। बैडमिंटन में सीबीएसई मंडी ने बिजन ढलवान को, जबकि एसवीएम मंडी ने नसलोह की टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।