Mandi News: जीएसटी जागरूकता शिविर में कारोबारियों ने उठाईं समस्याएं

विज्ञापन

एक जीएसटी नंबर पर दर्जनों दुकानों के संचालन पर सख्त कार्रवाई की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को जीएसटी विभाग सेंट्रल जोन की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। आयुक्त एवं चेयरमैन जीवन वत्स की अध्यक्षता में हुए शिविर में व्यापार मंडल, कारोबारी, सीए और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जीवन वत्स ने बताया कि व्यापारियों को जीएसटी एक्ट की जानकारी देने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेशभर में अभियान चलाया जा रहा है। सुंदरनगर के बाद मंडी में इसका दूसरा चरण पूरा हुआ।मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश महेंद्र ने ऑनलाइन शॉपिंग से छोटे कारोबारियों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने अस्थायी चीनी बाजारों और मेलों में एक ही जीएसटी नंबर पर कई लोगों की ओर से दुकानें लगाने की शिकायत भी की। सुंदरनगर व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता ने वोल्वो बसों के माध्यम से बिना बिल सामान लाने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की।व्यापारियों ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से ईमानदार करदाताओं के कारोबार पर विपरीत असर पड़ रहा है। शिविर में व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों सहित जीएसटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।