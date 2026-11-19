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संवाद न्यूज एजेंसी

धर्मपुर (मंडी)। क्षेत्र के कोठी पतन के समीप वीरवार को एक कार अनियंत्रित होकर ब्यास नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को कार से बाहर निकाला और उपचार के लिए नागरिक अस्पताल धर्मपुर पहुंचाया। हादसे में हेमराज (64) और कृष्ण चंद (34) निवासी सिद्धपुर तहसील धर्मपुर घायल हुए हैं। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हेमराज की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। जबकि कृष्ण चंद का उपचार नागरिक अस्पताल धर्मपुर में जारी है। उधर, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस कार के अनियंत्रित होकर नदी में गिरने के कारणों का पता लगा रही है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जांच जारी है।

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाकर दोनों को पहुंचाया नागरिक अस्पताल धर्मपुर