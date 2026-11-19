संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। शहर के पंजेठी क्षेत्र में जमीन की निशानदेही करने गई राजस्व विभाग की टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन का कार्य करने से रोक दिया, जिससे सरकारी काम बाधित हुआ। इस संबंध में तहसीलदार मंडी की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार तहसीलदार सदर ने शिकायत में बताया कि आवेदन पर मौहाल पंजेठी-365 तहसील सदर मंडी स्थित भूमि की निशानदेही करने के लिए वे राजस्व कर्मचारियों के साथ बीते 17 नवंबर को मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने कथित तौर पर टीम के साथ धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निशानदेही करने से रोक दिया। इसके चलते टीम को बिना सीमांकन किए वापस लौटना पड़ा। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।