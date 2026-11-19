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वीरवार को पहले दिन 2000 में से 1335 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीपंडोह (मंडी)। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पहले दिन शारीरिक दक्षता परीक्षण में 956 अभ्यर्थी बाहर हो गए। वीरवार को महज 379 अभ्यर्थी ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की बाधा पार कर पाए। 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में सबसे अधिक अभ्यर्थी निर्धारित मापदंडों पर खरे नहीं उतर सके।तृतीय भारतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह में वीरवार से पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती के पहले दिन कुल 2000 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1335 अभ्यर्थी ही भर्ती स्थल पर पहुंचे। परीक्षण में शामिल होने के बाद 379 अभ्यर्थी सफल रहे, जबकि 956 युवाओं को असफलता का सामना करना पड़ा। इस तरह पहले दिन उपस्थित अभ्यर्थियों में से करीब 71.6 प्रतिशत युवा शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर सके।भर्ती में भाग लेने के लिए युवा बुधवार रात से ही पंडोह पहुंचना शुरू हो गए थे। रात 12 बजे के बाद भर्ती स्थल की ओर आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने लगी। पंडोह की सड़कों पर रातभर युवाओं की आवाजाही बनी रही। सुबह होते-होते भर्ती स्थल पर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई। भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।उधर, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षण निर्धारित मापदंडों के अनुसार करवाया जा रहा है। किसी भी स्तर पर अनियमितता की गुंजाइश नहीं रखी गई है। भर्ती प्रक्रिया आगामी दिनों में भी जारी रहेगी।