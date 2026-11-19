संवाद न्यूज एजेंसीधर्मपुर (मंडी)। धर्मपुर-सरकाघाट सड़क पर लोक निर्माण विभाग मंडल धर्मपुर के कार्यालय के समीप वीरवार दोपहर को चलती स्कूटी पर पत्थर गिर गया। घटना में स्कूटी सवार दो युवकों को मामूली चोटें आई। जबकि स्कूटी को भारी नुकसान पहुंचा है। मामले में संबंधित पक्षों के बीच समझौता हो गया है।धर्मपुर के व्यापारी सुभाष शर्मा का बेटा अंकुश शर्मा स्कूटी पर धर्मपुर-सरकाघाट सड़क से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक पत्थर स्कूटी पर आ गिरा। पत्थर की चपेट में आने से स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। सड़क से ऊपर बरोटर सड़क मार्ग पर एनएच निर्माण पर लगी कंपनी का डंपर अनलोड हो रहा था। यहीं से यह पत्थर नीचे एनएच से भी नीचे आ पहुंचा। घटना का पता चलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। हालांकि दोनों पक्षों में बाद में समझौता हो गया।