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त्रिवेणी घाट और कुड्ड श्मशानघाट में हुआ अंतिम संस्कार, सिमस, गवाला और दरोब में काफी संख्या में पहुंचे लोगचार मृतक अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे, अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगकलेजे के टुकड़ों के शव आंगन पर पहुंचते ही मची चीख पुकारसंवाद न्यूज एजेंसीलडभड़ोल (मंडी)। लडभड़ोल क्षेत्र में मंगलवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छह युवाओं का वीरवार को अंतिम संस्कार किया गया। चार नाबालिगों सहित छह युवाओं की मौत से उनके पैतृक गांव सिमस, गवाला और दरोब में मातम पसरा रहा। जैसे ही शव घर पहुंचे, परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ चीख-पुकार और विलाप का माहौल था। इसके बाद सिमस के तीन युवाओं का त्रिवेणी घाट, जबकि गवाला के दो और दरोब के एक युवक का कुड्ड श्मशानघाट में अंतिम संस्कार किया गया।सिमस निवासी आयुष राय की चिता को उनके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी। अनुज शर्मा की चिता को उनके चचेरे भाई और छोटे भाई अभय ने मुखाग्नि दी, जबकि यश राय की चिता को उनके चचेरे भाई शुभम ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। वहीं, गवाला निवासी पंकज की चिता को उनके चचेरे भाई अनुमन और अर्णव ठाकुर की चिता को उनके ताया के बेटे अमन ने मुखाग्नि दी। दरोब निवासी आदित्य की चिता को उनके बड़े भाई अभय ने मुखाग्नि दी।हादसे में जान गंवाने वाले छह युवाओं में से चार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। इनमें सिमस के अनुज शर्मा और यश राय तथा गवाला के पंकज और अर्णव ठाकुर शामिल हैं। पंकज तीन बहनों का इकलौता भाई था, जबकि अर्णव की दो बहनें हैं। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्रवासी शामिल हुए। अपने कलेजे के टुकड़ों के शव घर के आंगन में पहुंचते ही परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। परिजन एक-दूसरे को संभालते रहे, लेकिन जवान बेटों के शव देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।बता दें कि मंगलवार देर रात समारोह से लौटते समय चार नाबालिगों सहित छह युवाओं से भरी कार लडभड़ोल के समीप खड्ड किनारे गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार सभी छह युवाओं की मौत हो गई। युवकों से संपर्क नहीं होने पर परिजन रातभर उनकी तलाश करते रहे। बाद में कार के खाई में गिरे होने की सूचना मिलने पर हादसे का पता चला और परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।