कौशल विकास ही स्वावलंबन भारत का आधार : जयराम

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नेता प्रतिपक्ष ने प्रशिक्षित युवाओं को बांटे प्रमाण पत्र, डिजिटल और आधुनिक स्किल्स पर दिया बलसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से संचालित जन शिक्षण संस्थान मंडी का कौशल दीक्षांत समारोह सरदार पटेल विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में विद्या भारती के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री विजय नड्डा, संस्थान के अध्यक्ष मोहन सिंह केशठा व उपाध्यक्ष तारिका सेन भी उपस्थित रहे।जयराम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युग हुनर आधारित शिक्षा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन से देश में कौशल विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं। इससे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि जन शिक्षण संस्थान मंडी ने वर्ष 2021 से अब तक 9,288 युवाओं को सफलता पूर्वक प्रशिक्षित किया है जिनमें अधिकांश ग्रामीण महिलाएं और वंचित वर्ग शामिल हैं।अपनी पूर्व सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने दुख जताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस जनकल्याणकारी योजना को बंद कर दिया है। उन्होंने संस्थान को आगामी समय में ब्यूटी, वेलनेस और हैंडीक्राफ्ट के साथ डिजिटल स्किल्स, डाटा एनालिसिस, फूड प्रोसेसिंग तथा टूरिज्म जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया ताकि युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।