Mandi News: विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन के लिए किया प्रेरित

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नगवाईं (मंडी)। राजकीय महाविद्यालय पनारसा के 25 विद्यार्थियों ने मंगलवार को कुल्लू में शैक्षणिक भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने कला केंद्र में आयोजित एनबीटी बुक फेयर में विभिन्न विषयों की पुस्तकों की जानकारी ली। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, मोहल और रोमा फ्लावर नर्सरी का भ्रमण कर व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया। एनबीटी बुक फेयर में विद्यार्थियों को पुस्तक पठन और स्व-अध्ययन के लिए प्रेरित किया गया। जीबी पंत संस्थान में संस्थान के प्रमुख आरके सिंह ने हिमालयी पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कचरा प्रबंधन की जानकारी दी। उन्होंने संस्थान के कार्यों और विभिन्न केंद्रों के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया। रोमा नर्सरी में विद्यार्थियों ने फूलों और सजावटी पौधों की विभिन्न प्रजातियों को देखा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. उर्सेसिम लता ने कहा कि ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर व्यावहारिक अनुभव देते हैं। भ्रमण के दौरान पुस्तकालय अध्यक्ष बिंदु, डॉ. कविता और प्रोफेसर सुरेश कुमार मौजूद रहे।