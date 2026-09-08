Mandi News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, युवक गंभीर घायल
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
पीछे से टक्कर लगने के बाद बाइक सवार बेहोश
डैहर से एम्स बिलासपुर किया रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। देहवीं में फोरलेन पर बीते सोमवार को एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के संंबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बाइक पर बलवंत कुमार (28) निवासी ग्वाली तहसील पधर और कर्म सिंह निवासी सनेहड़ तहसील पधर सवार थे। देहवीं में फोरलेन पर पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बलवंत कुमार को मामूली चोटें आईं, जबकि बाइक चालक कर्म सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गया। घायल कर्म सिंह को उपचार के लिए डैहर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। फिलहाल उसका उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
डैहर से एम्स बिलासपुर किया रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। देहवीं में फोरलेन पर बीते सोमवार को एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के संंबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बाइक पर बलवंत कुमार (28) निवासी ग्वाली तहसील पधर और कर्म सिंह निवासी सनेहड़ तहसील पधर सवार थे। देहवीं में फोरलेन पर पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बलवंत कुमार को मामूली चोटें आईं, जबकि बाइक चालक कर्म सिंह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर बेहोश हो गया। घायल कर्म सिंह को उपचार के लिए डैहर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया। फिलहाल उसका उपचार एम्स बिलासपुर में चल रहा है। डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।