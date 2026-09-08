Mandi News: दिव्यांग आईटीआई सुंदरनगर में कैंपस प्लेसमेंट में 18 प्रशिक्षुओं का चयन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:01 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:01 PM IST
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सुंदरनगर (मंडी)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांग), सुंदरनगर में मंगलवार को संधार टेक्नोलॉजी लिमिटेड नालागढ़ ने कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया। इस रोजगार मेले में संस्थान के विभिन्न ट्रेडों के 32 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी तकनीकी दक्षता, कौशल और योग्यता का शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर कंपनी ने 18 होनहार प्रशिक्षुओं का चयन किया। चयनित सभी 18 प्रशिक्षु आवश्यक औपचारिकताओं और कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद कंपनी में अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे। प्रधानाचार्य विजय चौधरी ने कैंपस प्लेसमेंट के सफल आयोजन पर खुशी जताते हुए संस्थान प्रबंधन ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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