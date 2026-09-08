Mandi News: क्योलीधार विद्यालय बना सराज जोन में ओवर ऑल विजेता

संवाद न्यूज एजेंसीथुनाग (मंडी)। सराज घाटी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योलीधार में खेली जा रही छात्रा वर्ग की अंडर-19 सराज जोन की खंड स्तरीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हो गई। समापन अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। जिनका विद्यालय के प्रधानाचार्य गुलशन वर्मा,एसएमसी अध्यक्ष पुष्प राज ठाकुर व स्टाफ ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को ट्राॅफी व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया।वाॅलीबाल और बैडमिंटन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योलीधार की टीम प्रथम रही। कबड्डी में थुनाग स्कूल प्रथम, खो-खो में शोधाधार विजेता, शतरंज और मार्च पास्ट में क्योलीधार प्रथम रहे। जबकि ऑल ओवर की ट्रॉफी भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योलीधार के नाम रही। अनुशासन में संयुक्त रूप से शिकावरी व सराची स्कूल अव्वल रहे। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की भाषण व वाद-विवाद में क्योलीधार प्रथम, एकांकी में सराची प्रथम, लोक नृत्य में क्योलीधार प्रथम, कंठ संगीत में सराची विजेता, समूह गान में क्योलीधार विद्यालय के प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यातिथि ने विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की विजेता टीमों को ट्रॉफी, ट्रैक सूट एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।