Mandi News: दो महीने पहले पार्किंग से कार चोरी, अब घर के आंगन से स्कूटी ले गए चोर

स्कूटी चोरी के मामले में नाबालिग पकड़ा, मुख्य सरगना की तलाशसंवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दो महीने पहले नगर परिषद की पार्किंग से नैनो कार चोरी होने के बाद अब एक व्यापारी के घर के आंगन से स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी चोरी के मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों में एक नाबालिग को पकड़ लिया है। पुलिस अब उसके साथियों और मुख्य सरगना की तलाश में जुटी है। भोजपुर निवासी कारोबारी परवेज अंसारी ने बताया कि वह करीब तीन वर्षों से नेशनल हाईवे-21 पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की शाखा के समीप नगर परिषद की पार्किंग में नैनो कार खड़ी करते थे। छह अगस्त को उन्होंने कार पार्किंग नंबर-22 में खड़ी की थी। अगले दिन सुबह कार वहां नहीं मिली। इस मामले की शिकायत पुलिस को बीते शुक्रवार को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, कार का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है।इसी बीच वीरवार देर शाम एक व्यापारी के घर के आंगन में खड़ी स्कूटी भी चोरी हो गई। सुबह स्कूटी गायब मिलने पर व्यापारी ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में चोर स्कूटी ले जाते हुए दिखाई दिए। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में एक नाबालिग को पकड़ लिया। उधर, डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि चोरी के मामलों की गहनता से जांच की जा रही है।