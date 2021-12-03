Mandi News: विशेष बच्चों ने खेल प्रतिभा से जीता दिल, राज्य स्तर पर दिखाएंगे दम

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिला स्तरीय एकीकृत खेलकूद प्रतियोगिता पड्डल मैदान में शुक्रवार को संपन्न हो गई। समापन समारोह में मंडी सदर के तहसीलदार संजीव कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक खेल में प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित किया गया था। खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया।वॉलीबाल के बालक वर्ग में रियांश, प्रगुण वर्मा, ईशांत, करण, निखिल भारद्वाज, अभिषेक, कुशल, हितेश तथा अनिल का चयन हुआ। वहीं, बालिका वर्ग में कल्पना चौहान, राधिका, देव कला, रविना, तमन्ना ठाकुर, तनिका, प्रिया देवी तथा डिंपल राणा का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया।बैडमिंटन के बालिका वर्ग में पायल, सृष्टि, प्रिया देवी और कनिका का चयन हुआ। बालक वर्ग में प्रागुण कुमार, उत्कर्ष सकलानी, वरुण तथा नैतिक कश्यप का राज्य स्तर के लिए चयन किया गया। बोच्ची खेल के बालिका वर्ग में कल्पना, पायल, दिया, करीना और कुसुम लता का चयन हुआ। वहीं, बालक वर्ग में अनिल, अमन, लक्ष्य मेहता तथा सूर्यांश राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। फुटबाल में सूर्यांश, ईशान, नितेश और अभिषेक का राज्य स्तर के लिए चयन किया गया।इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एंड कंट्रोल एवं जिला परियोजना अधिकारी मीना कुमारी राठौर, डाइट मंडी के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान बच्चों ने शानदार मार्च-पास्ट किया। इसके बाद ध्वज अवतरण के साथ मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की।