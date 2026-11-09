Mandi News: कार खाई में गिरी, व्यक्ति की मौत, दो बच्चों समेत सवार लोग घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे में कार सवार 59 वर्षीय प्यारे लाल निवासी गांव केरन, डाकघर चौकी, उपतहसील निहरी की मौत हो गई, जबकि दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए।घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भर्ती करवाया गया है। इनमें कार चालक दिवांग (24) को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑल्टो के-10 कार में छह लोग सवार थे। सभी मेडिकल कॉलेज नेरचौक में अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने के बाद गांव लौट रहे थे।इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे बर्फी मोड़ के पास चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में प्यारे लाल की मौत हो गई, जबकि चालक दिवांग, गंगा राम (42), विनोद कुमार (39) और दो बच्चे अक्षित (8) और नाइसा (5) घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया। इसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचाया गया। हादसे में व्यक्ति की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।हादसा पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तहत पेश आया। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चालक दिवांग के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।