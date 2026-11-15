Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Siddharth Thakur finished in fifth place at the World Kurash Championship.

Mandi News: वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप में सिद्धार्थ ठाकुर रहे पांचवें स्थान पर

Sun, 15 Nov 2026 04:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 04:19 PM IST
विज्ञापन
Siddharth Thakur finished in fifth place at the World Kurash Championship.
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पहलवान सिद्धार्थ ठाकुर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 100 किलोग्राम भार वर्ग में पांचवां स्थान हासिल किया। 4 से 9 नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिद्धार्थ ने भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया।सिद्धार्थ ने प्रतियोगिता की तैयारी कोच वीरेंद्र सिंह धौलटा के मार्गदर्शन में की। धौलटा हिमाचल प्रदेश एमेच्योर कुराश संघ के महासचिव होने के साथ प्रदेश के पहले प्रमाणित अंतरराष्ट्रीय कुराश कोच एवं रेफरी भी हैं।
विज्ञापन

सिद्धार्थ ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पिता रूप सिंह, माता मधुलिका और कोच वीरेंद्र सिंह धौलटा को दिया। इस उपलब्धि पर जिला परिषद सदस्य मोहित ठाकुर ने उन्हें पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed