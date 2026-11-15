Mandi News: वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप में सिद्धार्थ ठाकुर रहे पांचवें स्थान पर

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सिद्धार्थ ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पिता रूप सिंह, माता मधुलिका और कोच वीरेंद्र सिंह धौलटा को दिया। इस उपलब्धि पर जिला परिषद सदस्य मोहित ठाकुर ने उन्हें पारंपरिक हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। संवाद

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सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पहलवान सिद्धार्थ ठाकुर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड कुराश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 100 किलोग्राम भार वर्ग में पांचवां स्थान हासिल किया। 4 से 9 नवंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिद्धार्थ ने भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन किया।सिद्धार्थ ने प्रतियोगिता की तैयारी कोच वीरेंद्र सिंह धौलटा के मार्गदर्शन में की। धौलटा हिमाचल प्रदेश एमेच्योर कुराश संघ के महासचिव होने के साथ प्रदेश के पहले प्रमाणित अंतरराष्ट्रीय कुराश कोच एवं रेफरी भी हैं।