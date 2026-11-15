Mandi News: महिला डॉक्टरों ने साड़ी पहनकर बिखेरे संस्कृति के रंग

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मंडी, सुंदरनगर और बिलासपुर की डॉक्टरों ने लिया हिस्सासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज की मेजबानी में रविवार को कनैड स्थित पैलेस में ‘डॉक्टर्स एंड साड़ी, ड्रेप एंड डैजल- ए कल्चरल फ्यूजन’ थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मंडी, सुंदरनगर और बिलासपुर जिले की महिला डॉक्टरों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से महिला चिकित्सकों ने भारतीय परंपरा, संस्कृति और पेशेवर एकता का संदेश दिया।कार्यक्रम में साड़ी की पारंपरिक खूबसूरती और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। इस दौरान महिला डॉक्टरों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक अभिरुचि का प्रदर्शन किया। चिकित्सा पेशे की व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर एक मंच पर जुटीं डॉक्टरों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेकर कार्यक्रम को यादगार बनाया।आयोजक डॉ. शिवानी, डॉ. ऋचा शर्मा और डॉ. एकता डोगरा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला डॉक्टरों को आपस में मिलने-जुलने, विचार साझा करने और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र की व्यस्त दिनचर्या के बीच इस तरह के आयोजन आपसी मेलजोल, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में मंडी, एम्स बिलासपुर और सुंदरनगर के मेडिकल एवं डेंटल क्षेत्र से जुड़ी बड़ी संख्या में महिला डॉक्टरों ने भाग लिया। पारंपरिक साड़ी परिधानों के माध्यम से प्रतिभागियों ने भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रति अपने जुड़ाव को खूबसूरती से प्रस्तुत किया।