Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Convict's appeal in cheque bounce case dismissed; sentence upheld

Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी की अपील खारिज, सजा बरकरार

Sat, 14 Nov 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Convict's appeal in cheque bounce case dismissed; sentence upheld
दो लाख रुपये मुआवजे के साथ एक माह की सजा बरकरार
विज्ञापन

अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस मामले में देवी सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। करसोग के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय-प्रथम ने उसकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई एक माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये मुआवजे की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने दोषी को निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर सजा भुगतने के निर्देश दिए हैं।
मामला ठहाली निवासी मेहर सिंह की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने देनदारी चुकाने के लिए चेक दिया था, जो 26 अक्तूबर 2021 को बैंक में भुगतान रोकने के निर्देश के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद उसने निर्धारित अवधि में राशि नहीं चुकाई।
विज्ञापन

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करसोग ने 15 दिसंबर 2025 को आरोपी को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था। अपील में आरोपी ने चेक सुरक्षा के तौर पर देने और वास्तविक देनदारी 1.28 लाख रुपये होने की दलील दी। हालांकि, अपीलीय अदालत ने कहा कि आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी देनदारी होने पर भुगतान रुकवाना धारा 138 के तहत कार्रवाई से बचने का आधार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed