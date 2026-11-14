Mandi News: जोगिंद्रनगर अस्पताल में ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था बेअसर

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जागरूकता की कमी और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में आ रही समस्यासंवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर सिविल अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था धरातल पर कारगर साबित नहीं हो रही है। अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया था कि मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन पंजीकरण और नंबर लेने की सुविधा से मरीजों को लंबी कतारों से निजात मिलेगी और उनके समय की बचत होगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। अस्पताल में रोजाना सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक पर्ची काउंटर पर मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।अस्पताल में आभा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण और पर्ची बनाने की सुविधा उपलब्ध है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले करीब 60 प्रतिशत मरीज स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। वहीं, ऑनलाइन व्यवस्था के प्रति जागरूकता की कमी के कारण भी मरीजों को काउंटर पर कतारों में खड़े होकर पर्ची बनवानी पड़ रही है। अस्पताल में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों का पंजीकरण होता है।तीमारदार सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन पर्ची बनवाने के लिए करीब 20 मिनट तक प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्हें मजबूरन लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ी। स्थानीय निवासी विवेक का कहना है कि ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था अच्छी पहल है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में हेल्प डेस्क स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में मदद मिल सके।बॉक्सऑनलाइन पर्ची की दिक्कतों का लिया संज्ञानऑनलाइन पर्ची हासिल करने में मरीजों को पेश आ रही दिक्कतों का संज्ञान लिया गया है। समस्या के त्वरित समाधान के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। -मनीश चौधरी, एसडीएम जोगिंद्रनगर एवं अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति