फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Applications for temporary firecracker licenses can be submitted both online and offline.

Mandi News: अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन

Tue, 03 Nov 2026 06:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:36 PM IST
विज्ञापन
Applications for temporary firecracker licenses can be submitted both online and offline.
मंडी। उपमंडल सदर मंडी में अस्थायी पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर मंडी चंद्र प्रकाश ने बताया कि इच्छुक आवेदक अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ई-हिमसेवा पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद अस्थायी पटाखा लाइसेंस से संबंधित विकल्प का चयन कर निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। एसडीएम ने बताया कि आवेदक चाहें तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से भी अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed