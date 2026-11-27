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सिंगल एग्जाम कैलेंडर लागू करने और गृह जिलों के नजदीक परीक्षा केंद्र देने की मांगसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तारीखों में टकराव रोकने और अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों की दूरी से राहत दिलाने के लिए एनएसयूआई प्रदेशव्यापी डिजिटल हस्ताक्षर एवं सुझाव अभियान चलाएगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनित जसवाल ने बताया कि अभियान के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याएं और सुझाव जुटाकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को मांगपत्र सौंपा जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य चयन आयोग, स्कूल शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तारीखों में समन्वय नहीं होने से कई बार एक ही दिन दो परीक्षाएं आयोजित होती हैं। इससे अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ता है। कई बार प्रदेश की परीक्षाओं की तारीखें एसएससी, सीटीईटी और यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं से भी टकराती हैं।एनएसयूआई की मांग है कि सभी भर्ती आयोगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर वार्षिक संयुक्त परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। साथ ही चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जैसे दूरदराज क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को गृह जिले के नजदीक परीक्षा केंद्र दिए जाएं। इसके लिए क्यूआर कोड आधारित गूगल फॉर्म से सभी 12 जिलों में सुझाव जुटाए जाएंगे।