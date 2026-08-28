सदन में बताया काम शुरू, मौके पर ठप पड़ा है कार्य : शौरी

संवाद न्यूज एजेंसीबंजार (कुल्लू)। बंजार-गाड़ागुशैणी सड़क पर भरठीधार के समीप डंगा गिरने से बाधित सड़क को लेकर सरकार के दावों पर विधायक सुरेंद्र शौरी ने एतराज जताया है। पिछले दिन सदन में लोक निर्माण मंत्री ने डंगे का कार्य शुरू होने की बात कही थी लेकिन शुक्रवार सुबह विधायक जब स्वयं मौके पर पहुंचे तो धरातल पर डंगे के निर्माण का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था। शौरी ने कहा कि सदन के भीतर सरकार और विभाग कार्य शुरू होने का दावा कर रहे थे लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ है।उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े गंभीर विषयों पर सदन में तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय यदि झूठे दावे किए जाएंगे तो इससे सरकार और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। भरठीधार के समीप डंगा गिरने के कारण बंजार-गाड़ागुशैणी सड़क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित हुआ है। यह मार्ग बंजार विधानसभा क्षेत्र की छह तथा सराज विधानसभा क्षेत्र की चार पंचायतों के हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। शौरी ने भरठीधार में क्षतिग्रस्त डंगे का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग रखी है। संवाद