फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Delays in development works will not be tolerated; complete the work within the stipulated time: Deputy Commissioner.

विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, तय समय में पूरे करें काम : उपायुक्त

Mon, 07 Sep 2026 11:45 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Delays in development works will not be tolerated; complete the work within the stipulated time: Deputy Commissioner.
केलांग (लाहौल-स्पीति)। उपायुक्त किरण भड़ाना की अध्यक्षता में सोमवार को केलांग में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को जनहित के कार्य तय समय में पूरा करने और लंबित मामलों को विभागीय समन्वय से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
विज्ञापन

आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। सैटेलाइट फोन और संचार व्यवस्था की मरम्मत जल्द करवाने के निर्देश दिए। बैठक में शाशुर मठ और अस्पताल सड़क के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा हुई। अस्पताल सड़क का कार्य अगले 15 दिनों में पूरा होने की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय दूध की बेहतर मार्केटिंग पर जोर दिया।
विज्ञापन

सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान और क्रैश बैरियर लगाने के कार्य की भी समीक्षा की गई। बैठक में एसडीएम कुनिका ऐकर्स, परियोजना अधिकारी अश्वनी कुमार, डीएफओ इंद्रजीत सीरा, डीएसपी केडी शर्मा, बीआरओ के मेजर पारस कोचर, सीएमओ डॉ. एमके गांधी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed