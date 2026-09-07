Kullu News: पर्यटकों से चहका मनाली का मालरोड

विज्ञापन

पर्यटकों की बढ़ी संख्या से मालरोड सहित शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक देखने को मिली। मनाली पहुंचने वाले अधिकांश पर्यटक अटल टनल, सिस्सू और जिस्पा की ओर घूमने निकल रहे हैं। शाम होते ही पर्यटक मनाली के मालरोड पर सैर करते हैं। मालरोड पर सैर के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। इससे कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं।कारोबारियों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने पर 15 सितंबर के बाद और अक्तूबर में पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है। पर्यटन कारोबारी भूपेश का कहना है कि 15 सितंबर के बाद रौनक बढ़ेगी। ऑनलाइन बुकिंग का दौर शुरू हो गया है। पर्यटक अब मनाली का रुख कर रहे हैं। कारोबारियों ने दशहरा सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। छुट्टी पर भेजे होटल स्टाफ को फिर से बुलाया जा रहा है। रोशन, गौतम ठाकुर, लुदर चंद ने कहा कि इस बार बरसात में भी पर्यटक मनाली आते रहे। संवाद