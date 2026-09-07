Kullu News: वॉलीबाल में गोशाल, नग्गर और रायसन ने जीते मैच

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छात्राएं वॉलीबाल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन में खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम पंचायत नग्गर की प्रधान चिंता देवी ने किया। पहले दिन विभिन्न मुकाबलों में खिलाड़ियों ने पूरे जोश और खेल भावना के साथ भाग लिया। वॉलीबाल में गौशाल और ब्राण स्कूल के बीच हुए मुकाबले में गौशाल स्कूल विजेता रहा।नग्गर और पतलीकूहल के बीच हुए मुकाबले में नग्गर स्कूल ने जीत दर्ज की। शिरड़ और जेटीआईएस रायसन के बीच हुए मैच में रायसन स्कूल विजेता रहा। खो-खो में जाना और कटराईं के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें जाना स्कूल ने जीत हासिल की। कबड्डी में नथान और शिरड़ के बीच हुए मुकाबले में नथान स्कूल विजेता रहा।विद्यालय के प्रधानाचार्य जय सिंह वर्मा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित होती है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में जीत-हार से अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का उत्साह के साथ मैदान में उतरना और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय परिसर में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला।