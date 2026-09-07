Kullu News: एनसीसी कैडेट्स ने निकाली टीबी जागरूकता रैली

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एनसीसी आर्मी विग के प्रभारी कैप्टन अजय कुमार ने बताया कि जागरूकता रैली राजकीय महाविद्यालय परिसर से शुरू हुई और क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, उपायुक्त कार्यालय तथा ढालपुर चौक से होते हुए वापस महाविद्यालय परिसर पहुंची। इस दौरान कैडेट्स ने जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों से टीबी के प्रति सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर जांच करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर बीमारी का पता लगने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार लेने से टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। संवाद

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कुल्लू। टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के एनसीसी आर्मी विंग के कैडेट्स ने सोमवार को जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से कैडेट्स ने लोगों को टीबी के लक्षणों की पहचान, बचाव और समय पर उपचार के महत्व की जानकारी दी।