Kullu News: सोलंग में सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे सैलानी

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पर्यटन कारोबारी केवल राम का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा तो आने वाले दिनों में मनाली में सैलानियों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों के पर्यटक ठंडे और खुशनुमा मौसम के लिए मनाली का रुख कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, टैक्सी, एडवेंचर और अन्य पर्यटन व्यवसायों को भी इसका लाभ मिलेगा। संवाद

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सोलंगनाला। पर्यटन नगरी मनाली में मौसम सुहावना होने के साथ ही सैलानियों की संख्या में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मनाली की हसीन वादियां इन दिनों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सोलंग वैली में अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक यहां पहुंचकर ठंडे मौसम और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं।