नरोगी रूट पर फिर दौड़ेगी एचआरटीसी बस : खेमराज

विज्ञापन

प्रदेश इंटक के पूर्व नेता खेमराज ठाकुर ने बताया कि नरोगी सड़क पर डंगे लगाने का काम इन दिनों चल रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है और काम अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही बस सेवा नरोगी बस अड्डे तक बहाल कर दी जाएगी।उन्होंने कहा कि करीब एक साल से बस सेवा बंद होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बस सेवा दोबारा शुरू होने से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और उन्हें निजी वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। संवाद