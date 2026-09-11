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Kullu News: अनार के भाव ने पकड़ी रफ्तार, दो दिन में 20 रुपये तक उछले दाम

Fri, 11 Sep 2026 10:58 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:58 PM IST
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Pomegranate prices surge; rates jump by up to 20 in two days.
कुल्लू। भुंतर सब्जी मंडी में शुक्रवार को अनार के दामों में अचानक तेजी आने से बागवानों के चेहरे खिल उठे। दो दिन में अनार के भाव में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक का उछाल आया है। इससे अनार उत्पादकों को फसल के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जगी है।
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मंडी में अनार की विभिन्न किस्मों के भाव में तेजी दर्ज की गई है। गांधारी किस्म के अनार का दाम बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले यही अनार 50 से 55 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। ऐसे में दो दिन में भाव बढ़ने से बागवानों को राहत मिली है।
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आढ़ती रामपाल, वीर सिंह, गुलशन सिंह और इशान चौधरी ने बताया कि मंडी में अनार के दाम मांग और आवक के आधार पर तय हो रहे हैं। मौजूदा समय में गांधारी किस्म को मिल रहे बेहतर भाव से उत्पादकों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि श्राद्ध, नवरात्र और आगामी त्योहारी सीजन में अनार की मांग बढ़ने पर दाम में और तेजी आने की उम्मीद है।
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बागवान प्रकाश चौधरी, डागू राम, नारायण सिंह और हरि सिंह ने कहा कि खाद, दवाइयों, मजदूरी समेत फसल तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बेहतर दाम मिलने से उत्पादन पर होने वाले खर्च की भरपाई में मदद मिलेगी। मंडी में दामों में आया उछाल कुल्लू के अनार उत्पादकों के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। संवाद
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