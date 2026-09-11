Kullu News: अनार के भाव ने पकड़ी रफ्तार, दो दिन में 20 रुपये तक उछले दाम

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मंडी में अनार की विभिन्न किस्मों के भाव में तेजी दर्ज की गई है। गांधारी किस्म के अनार का दाम बढ़कर 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। कुछ दिन पहले यही अनार 50 से 55 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। ऐसे में दो दिन में भाव बढ़ने से बागवानों को राहत मिली है।आढ़ती रामपाल, वीर सिंह, गुलशन सिंह और इशान चौधरी ने बताया कि मंडी में अनार के दाम मांग और आवक के आधार पर तय हो रहे हैं। मौजूदा समय में गांधारी किस्म को मिल रहे बेहतर भाव से उत्पादकों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि श्राद्ध, नवरात्र और आगामी त्योहारी सीजन में अनार की मांग बढ़ने पर दाम में और तेजी आने की उम्मीद है।बागवान प्रकाश चौधरी, डागू राम, नारायण सिंह और हरि सिंह ने कहा कि खाद, दवाइयों, मजदूरी समेत फसल तैयार करने की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बेहतर दाम मिलने से उत्पादन पर होने वाले खर्च की भरपाई में मदद मिलेगी। मंडी में दामों में आया उछाल कुल्लू के अनार उत्पादकों के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। संवाद