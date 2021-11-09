Kullu News: दारचा से त्रिलोकनाथ तक पदयात्रा करेंगे खामोट्रूल रिंपोछे

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रिंपोछे इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रवचन भी देंगे। यंग ड्रुकपा एसोसिएशन गरशा की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के पहले दिन रिंपोछे का काफिला 15 किलोमीटर की यात्रा करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील ने बताया कि 19 सितंबर सुबह 6:30 बजे दारचा में शुद्धिकरण के लिए सां अनुष्ठान होगा। 8:45 बजे पदयात्रा को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 20 सितंबर को 15 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और रात्रि ठहराव केलांग में होगा। 21 सितंबर को केलांग से रंगबे तक करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाएगी।22 सितंबर को रंगबे से जाहलमा तक 11 किलोमीटर की यात्रा होगी। 23 सितंबर को 10 किलोमीटर का सफर तय कर थिरोट पहुंचेंगे। 24 सितंबर को थिरोट से त्रिलोकनाथ तक पदयात्रा होगी और रात्रि ठहराव त्रिलोकनाथ में होगा। देर शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक त्रिलोकनाथ ग्राउंड में रिंपोछे का प्रवचन होगा। पदयात्रा के अंतिम दिन 25 सितंबर को भगवान त्रिलोकनाथ मंदिर में नाश्ता और दोपहर का भोजन होगा। इसके बाद सां और सोलका अनुष्ठान के बाद रिंपोछे की ओर से गणचक्र अर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पदयात्रा का समापन होगा। संवाद