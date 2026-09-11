Kullu News: खनेर नाला में बाढ़, दो घंटे बंद रहा खनाग-शुश-रोहाचला मार्ग

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शाम 5 से 7 बजे तक मार्ग पर आवाजाही ठप रही। सूचना मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने जेसीबी भेजकर मार्ग को बहाल करवाया। इसके बाद आवाजाही सुचारु हो सकी। मार्ग के बहाल होने के बाद खनाग और लुहाल की तरफ से शुश, टकरासी और राेहाचला जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। स्थानीय निवासी लीला प्रसाद, सुरेश, सन्नी, टेक सिंह, जिया लाल और कमल दास ने कहा कि बारिश होने से यह सड़क जगह-जगह से अवरूद्ध हो जाती है।ऐसे में लोक निर्माण विभाग को इस मार्ग पर एक जेसीबी की तैनाती करनी चाहिए। इससे इस मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर पिछले तीन-चार माह से रोहाचला और जुहड़ आने वाली निगम की बस सेवा बंद है। लोग छोटे वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं। जिले में अभी भी लोक निर्माण विभाग की 11 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पिछले करीब एक माह से ठप है। उधर, बंजार में बिजली के चार ट्रांसफार्मर बंद होने से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। कार्यवाहक उपायुक्त कुल्लू सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि बरसात में बंद सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर लोक निर्माण विभाग को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद