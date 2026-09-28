Kangra News: कांगड़ा बाजार में खींची येलो लाइन

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हाल ही में एसडीएम डॉ. अंजली गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर से अतिक्रमण हटाने के कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एसडीएम ने नवरात्र मेले के दौरान बज्रेश्वरी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्राहकों की सुविधा के लिए बाजार में येलो लाइन लगाने के आदेश दिए थे, ताकि मार्ग संकरा न हो और लोगों की आवाजाही सुगम बनी रहे। विज्ञापन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकानदार ने येलो लाइन से आगे सामान रखकर सड़क या गलियों को घेरा, तो उसे सीधा अतिक्रमण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सामान जब्त करने के साथ नियमानुसार चालान भी काटे जाएंगे। विज्ञापन विज्ञापन

हाल ही में एसडीएम डॉ. अंजली गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर से अतिक्रमण हटाने के कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। एसडीएम ने नवरात्र मेले के दौरान बज्रेश्वरी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्राहकों की सुविधा के लिए बाजार में येलो लाइन लगाने के आदेश दिए थे, ताकि मार्ग संकरा न हो और लोगों की आवाजाही सुगम बनी रहे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी दुकानदार ने येलो लाइन से आगे सामान रखकर सड़क या गलियों को घेरा, तो उसे सीधा अतिक्रमण माना जाएगा। ऐसे मामलों में सामान जब्त करने के साथ नियमानुसार चालान भी काटे जाएंगे।

कांगड़ा। शारदीय नवरात्र मेले से पहले नगर परिषद कांगड़ा ने बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए दुकानों के आगे ‘येलो लाइन’ लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। रविवार को नगर परिषद के निरीक्षक रमाकांत की देखरेख में कर्मचारियों ने मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर पीली रेखा खींचकर सीमा तय की। अब इस लाइन से बाहर सामान सजाने वाले दुकानदारों पर प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगा।