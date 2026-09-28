Kangra News: हरिपुर और थुरल के गांवों में कल बंद रहेगी बिजली

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विद्युत उपमंडल हरिपुर के सहायक अधिशासी अभियंता शांति भूषण ने बताया कि 11 केवी हरिपुर फीडर के मरम्मत कार्य के कारण हरिपुर, बासा, मेहवा, हरिपुर मुख्य बाजार, गोखरू और धनोटू सहित फीडर से जुड़े अन्य गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। कार्य पूरा होने के बाद ही आपूर्ति बहाल की जाएगी।उधर, विद्युत उपमंडल थुरल के तहत 11 केवी हल्दरा-कौना एचटी लाइनों की मरम्मत के चलते हेव, बलोह, सालन, समन, फंगेड़, सन्हूं, दृढ़, हल्दरा और कौना गांवों में सुबह 9 बजे से बिजली गुल रहेगी। थुरल के सहायक अधिशाषी अभियंता प्रवीण सिंह ने बताया कि यदि मौसम खराब रहा तो यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। संवाद