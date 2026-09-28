Kangra News: थिरके कदम, गूंजे लोकगीत... त्रिगर्त कार्निवल में दिखी सांस्कृतिक विरासत

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केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से नेशनल यूथ डेवलपमेंट सेंटर ने यह आयोजन महाविद्यालय के टूअर एंड ट्रैवल तथा बी-वॉक विभाग के साथ मिलकर किया। विभाग के डॉ. अमित कटोच ने अतिथियों का स्वागत कर कार्निवल की रूपरेखा रखी।महोत्सव में सोलो, डुएट और ग्रुप डांस के जरिए राज्यों की लोक विरासत की झलक पेश की गई। मुख्य अतिथि एवं महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. राकेश पठानिया ने विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास और तनाव प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती हैं। निर्णायक मंडल में डॉ. मोनिका मक्कड़ और डॉ. पूजा दीवान शामिल रहीं। कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, कॉलेज उपप्राचार्य डॉ. संजय जसरोटिया सहित शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये रहे विजेताट्रेडिशनल फूड: अभिनव ठाकुर प्रथम, अवानिका द्वितीय, जानवी भारद्वाज तृतीय।मॉडल मेकिंग: तमन्ना व तनिशा प्रथम, जानवी द्वितीय, नितिन, निखिल व अक्षत तृतीय।इटिनररी: जानवी भारद्वाज प्रथम, रिया कपूर द्वितीय, स्नेहा शर्मा तृतीय।रंगोली: अंकिता-मुस्कान प्रथम, महक-रीतिका द्वितीय, माया-स्वास्तिक तृतीय।कल्चरल मार्च: किन्नौरी ग्रुप प्रथम, गोरखाली ग्रुप द्वितीय, पंजाबी ग्रुप तृतीय।सोलो डांस: अदिति थापा प्रथम, परीक्षा द्वितीय, अंशिका तृतीय।ग्रीन इनोवेशन: अग्रीमा अवस्थी प्रथम, स्मृति ठाकुर द्वितीय, स्नेहा शर्मा तृतीय।पेंटिंग: अक्षित प्रथम, गौतम द्वितीय, शीतल तृतीय।क्ले मॉडलिंग: शीतल प्रथम, अक्षित द्वितीय, तेंजिंन, संजना व चेतन तृतीय।