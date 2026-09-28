Kangra News: डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर किया विमर्श

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आईएमए धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता ने चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से अपडेट रहकर ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। टाइप-2 डायबिटीज तेजी से गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती का रूप ले रही है। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, स्वस्थ दिनचर्या और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच से इसके खतरे को टाला जा सकता है।कार्यक्रम में डॉ. धीरज कपूर के संचालन में विशेष पैनल चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने मधुमेह से होने वाले उच्च रक्तचाप, किडनी रोग और हार्ट फेल्योर जैसे खतरों पर चिंता जताते हुए कहा कि समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।