Kangra News: डायबिटीज के बढ़ते मामलों पर किया विमर्श
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:09 AM IST
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धर्मशाला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) धर्मशाला की ओर से मधुमेह के प्रति जागरूकता और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर मंथन के लिए ‘एमपॉवर’ शीर्षक से सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने डायबिटीज के बढ़ते मामलों, रोकथाम, समय पर पहचान और नवीनतम तकनीकों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
आईएमए धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता ने चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से अपडेट रहकर ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। टाइप-2 डायबिटीज तेजी से गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती का रूप ले रही है। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, स्वस्थ दिनचर्या और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच से इसके खतरे को टाला जा सकता है।
कार्यक्रम में डॉ. धीरज कपूर के संचालन में विशेष पैनल चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने मधुमेह से होने वाले उच्च रक्तचाप, किडनी रोग और हार्ट फेल्योर जैसे खतरों पर चिंता जताते हुए कहा कि समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।
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आईएमए धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. अतुल गुप्ता ने चिकित्सकों का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से अपडेट रहकर ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। टाइप-2 डायबिटीज तेजी से गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती का रूप ले रही है। संतुलित खानपान, नियमित व्यायाम, स्वस्थ दिनचर्या और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच से इसके खतरे को टाला जा सकता है।
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कार्यक्रम में डॉ. धीरज कपूर के संचालन में विशेष पैनल चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने मधुमेह से होने वाले उच्च रक्तचाप, किडनी रोग और हार्ट फेल्योर जैसे खतरों पर चिंता जताते हुए कहा कि समय पर उपचार और नियमित स्वास्थ्य जांच से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।
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