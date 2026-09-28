विकास की बात :: बैजनाथ बस अड्डे का 90 फीसदी काम पूरा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 28 Sep 2026 02:08 AM IST
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धर्मशाला। जिले के ऐतिहासिक नगर बैजनाथ में नए आधुनिक बस अड्डे के निर्माण ने गति पकड़ ली है। करीब ढाई वर्ष पूर्व शुरू हुए इस 16 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का लगभग 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। परिवहन निगम ने शेष कार्य को निपटाने के लिए दिसंबर 2026 तक की समयसीमा तय की है। इसके चालू होने से स्थानीय जनता और पर्यटकों को एक ही छत के नीचे आधुनिक यात्री सुविधाएं मिलेंगी।
नए बस अड्डे में यात्रियों की सुविधा के लिए 13 समर्पित बस काउंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा परिसर के खुले यार्ड में एक साथ 50 बसों और अन्य सहायक वाहनों की पार्किंग का प्रावधान किया गया है जिससे शहर के मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से भी स्थायी निजात मिलेगी। वर्तमान पुराने बस अड्डे की तुलना में यह नया परिसर काफी खुला और सुव्यवस्थित होगा।
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फ्लोरिंग का काम अंतिम चरण में
नए बस अड्डे के मुख्य भवन का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। वर्तमान में तल (फ्लोरिंग) का कार्य प्रगति पर है। निर्माण एजेंसी को तय अनुबंध के मुताबिक दिसंबर 2026 तक फिनिशिंग और बिजली-पानी की फिटिंग सहित सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नए साल से पहले इसे संचालन के लिए हैंडओवर किया जा सके।
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बैजनाथ में नए बनाए जा रहे बस अड्डे का केवल फ्लोरिंग का कार्य शेष है। निर्माण को पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इस समयसीमा तक कार्य सुगमता से संपन्न हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 16 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। -पंकज चड्ढा, मंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी धर्मशाला
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नए बस अड्डे में यात्रियों की सुविधा के लिए 13 समर्पित बस काउंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा परिसर के खुले यार्ड में एक साथ 50 बसों और अन्य सहायक वाहनों की पार्किंग का प्रावधान किया गया है जिससे शहर के मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से भी स्थायी निजात मिलेगी। वर्तमान पुराने बस अड्डे की तुलना में यह नया परिसर काफी खुला और सुव्यवस्थित होगा।
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फ्लोरिंग का काम अंतिम चरण में
नए बस अड्डे के मुख्य भवन का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। वर्तमान में तल (फ्लोरिंग) का कार्य प्रगति पर है। निर्माण एजेंसी को तय अनुबंध के मुताबिक दिसंबर 2026 तक फिनिशिंग और बिजली-पानी की फिटिंग सहित सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नए साल से पहले इसे संचालन के लिए हैंडओवर किया जा सके।
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बैजनाथ में नए बनाए जा रहे बस अड्डे का केवल फ्लोरिंग का कार्य शेष है। निर्माण को पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। इस समयसीमा तक कार्य सुगमता से संपन्न हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 16 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। -पंकज चड्ढा, मंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी धर्मशाला