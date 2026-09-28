Kangra News: दिवित, तर्कश और तरशित ने जीते मुकाबले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्तिक शर्मा ने आयुष्मान सपईया को, रियांश ने आयुष्मान पंडित को, सक्षम चंबियाल ने ओजस कुमार को, आर्यवीर ने आरव राणा को, पियूष ने युग ठाकुर को, आदित्य चौधरी ने मुकुल को और तनमय बलबाल ने अर्णव पराशर को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।अंडर-17 लड़कों के एकल मुकाबलों में निर्जल ने चिराग ठाकुर को और श्रेष्ठ कोरोल ने पियूष को मात देकर अगले दौर में जगह बनाई। वहीं, अंडर-11 लड़कों के एकल में शिवम ने विराज को, अभिमन्यु बलबाल ने ज्योति आदित्य पराशर को, कार्तिक ने नैतिक को, अयान ने शिवीन जैन को, रुद्रांश पंडित ने सिद्धांत को, दक्ष कपूर ने आहान राणा को और आदर्श कुंडल ने ईशान राणा को पराजित किया।बालिका वर्ग के अंडर-15 एकल मुकाबलों में अरण स्वामी ने रिधिमा को, सांची ने नेहा को, राव्या धीमान ने हेजल को और प्रणवी ने आद्विका पठानिया को शिकस्त दी। अंडर-17 लड़कियों के एकल में राध्या चौधरी ने अरुशी को और इरा स्वामी ने खुशी वालिया को हराया।इससे पहले, जिला कांगड़ा बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय मिनी अंडर-11, सब-जूनियर अंडर-15 तथा अंडर-17 बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ नगर निगम धर्मशाला के पूर्व महापौर देविंदर सिंह जग्गी ने किया। उद्घाटन अवसर पर वन विभाग के एसीएफ दौलत राम, हरभजन सिंह और संजीव शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संघ के महासचिव विलास हंस ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही अंडर-15 और अंडर-17 वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन ऊना में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जहां वे जिला कांगड़ा की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।