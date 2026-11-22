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संस्था के मुख्य सचिव साहिल सूद ने कहा कि बेटियों के विवाह में सहयोग करना केवल सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सामूहिक सहभागिता का प्रतीक है। इस अवसर पर सोमेश कौशिक, मनीष, रोहित सहित संस्था के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। संस्था के सदस्यों ने बिटिया को उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उसके सुखद, समृद्ध एवं खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। संवाद

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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। आरोहणम् फाउंडेशन ने सराहनीय पहल करते हुए 75वीं बिटिया के विवाह में सहयोग प्रदान किया। संस्था ने युवती के परिवार को विवाह समारोह में धाम के आयोजन के लिए राशन तथा अन्य आवश्यक घरेलू सामान भेंट किया।