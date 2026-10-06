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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   INDIA Alliance Protest : CM Sukhu says detaining Rahul and Priyanka is the murder of democracy

इंडिया गठबंधन धरना: सीएम सुक्खू बोले- राहुल-प्रियंका को हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या

Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 10:01 PM IST
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INDIA Alliance Protest : CM Sukhu says detaining Rahul and Priyanka is the murder of democracy
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली पुलिस की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को हिरासत में लेना लोकतंत्र की हत्या है। यह केवल जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि संविधान, असहमति और जनता की आवाज पर सीधा हमला है।

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सुक्खू ने कहा कि जिसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, उसे संरक्षण दिया जा रहा है और जो जनता की आवाज बनकर खड़ा है, उसे हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवाज दबाने से सवाल खत्म नहीं होंगे। जनता सब देख रही है और जवाबदेही तय होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार ने नैतिक रूप से सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है।

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