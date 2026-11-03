एचपीयू शिमला डेटशीट: स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर से होंगी शुरू, जानें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि

परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम में होंगी

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी संभावित डेटशीट के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएंगी। संभावित डेटशीट जारी होने से विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी और समय प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बना सकेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जमा करने को लेकर विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।