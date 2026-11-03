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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HPU Shimla Datesheet: Postgraduate exam to begin on November 25; check the last date for form submission

एचपीयू शिमला डेटशीट: स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर से होंगी शुरू, जानें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि

Tue, 03 Nov 2026 06:31 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 06:31 PM IST
सार

एचपीयू ने स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी संभावित डेटशीट के अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू जाएंगी। 

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HPU Shimla Datesheet: Postgraduate exam to begin on November 25; check the last date for form submission
एचपीयू शिमला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी संभावित डेटशीट के अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू जाएंगी। परीक्षा कार्यक्रम सामने आने के बाद अब विद्यार्थियों ने परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है। वहीं, परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का अंतिम अवसर है।

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परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम में होंगी
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी संभावित डेटशीट के अनुसार विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित की जाएंगी। संभावित डेटशीट जारी होने से विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं की तैयारी और समय प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा तिथियों के अनुसार अपनी तैयारी की योजना बना सकेंगे। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। अंतिम तिथि के बाद फॉर्म जमा करने को लेकर विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है।

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आज ही भरें परीक्षा फॉर्म
एचपीयू की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 4 नवंबर परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे विश्वविद्यालय के ऑनलाइन परीक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। फॉर्म भरने के बाद उसमें दर्ज विषयों और अन्य विवरणों की जांच अवश्य कर लें, ताकि परीक्षा के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

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आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी
विद्यार्थी स्नातकोत्तर परीक्षाओं की संभावित डेटशीट और परीक्षा संबंधी अन्य सूचनाएं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय ने अलग पोर्टल भी उपलब्ध करवाया है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संभावित डेटशीट के बाद जारी होने वाली अंतिम डेटशीट को भी ध्यान से देखें, ताकि परीक्षा की तारीखों में किसी बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके।

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