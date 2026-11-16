Hamirpur (Himachal) News: वाॅलीबाॅल में युवा मंडल बकारटी बना विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए युवाओं से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने में ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाने का आह्वान किया। नरेंद्र अत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मंडलों की ओर से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सराहनीय पहल है।इससे युवाओं की प्रतिभा निखरती है और वे सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ते हैं। प्रतियोगिता में वाॅलीबाॅल, रस्साकशी और एथलेटिक्स के मुकाबले करवाए गए। रस्साकशी में युवा मंडल बकारटी ने पहला और युवा मंडल नालटी ने दूसरा स्थान हासिल किया।100 मीटर दौड़ में मोहित प्रथम, अनुराग शर्मा द्वितीय और शिवम गौतम तृतीय रहे। वहीं, वालीबाल में युवा मंडल बकारटी विजेता और युवा मंडल जंगल रूप उपविजेता रहा।इस मौके पर राजाराम युवक मंडल के अध्यक्ष दीक्षित गौतम, परशुराम युवा मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा और शिव शक्ति युवक मंडल के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा मौजूद रहे।