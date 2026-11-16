Hamirpur (Himachal) News: चंडीगढ़ और होशियारपुर के लिए एचआरटीसी ने चलाईं विशेष बसें

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निगम प्रबंधन की ओर से चंडीगढ़ के लिए तीन, होशियारपुर के लिए दो और शिमला के लिए एक विशेष बस चलाई गई। अतिरिक्त बसों के संचालन से वापस लौट रहे यात्रियों को काफी राहत मिली और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा हुई।इससे पहले भी एचआरटीसी ने दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से लोगों को घर पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की थी। अब त्योहार मनाकर वापस लौट रहे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निगम अतिरिक्त बसें चला रहा है।एचआरटीसी हमीरपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक राज कुमार पाठक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम प्रयासरत है। यात्रियों की मांग के आधार पर विभिन्न रूटों पर विशेष बसें भेजी जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो।