Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक पट्टा पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।



कार्यक्रम:

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्वाहृन 11 बजे हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा।



ग्राम सभा:

ग्राम पंचायत करहा में पूर्वाह्न 11 बजे ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।सभा में ग्रामीणों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा होगी।



धार्मिक आयोजन:

डिडवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य प्रमोद पुज्ज श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाएंगे।

सेहत जांच: