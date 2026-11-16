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Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Mon, 16 Nov 2026 01:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Mon, 16 Nov 2026 01:42 AM IST
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सेहत जांच:
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सांसद मोबाइल वैन सेवा टीम हमीरपुर की ओर से सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक पट्टा पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम:
राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम पूर्वाहृन 11 बजे हमीरपुर में आयोजित किया जाएगा।

ग्राम सभा:
ग्राम पंचायत करहा में पूर्वाह्न 11 बजे ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा।सभा में ग्रामीणों की मांगों व समस्याओं पर चर्चा होगी।

धार्मिक आयोजन:
डिडवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य प्रमोद पुज्ज श्रीकृष्ण-रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाएंगे।
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